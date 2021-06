Cidades Municípios goianos confirmam 3,6 mil novos casos de Covid em 24h Mais de 669 mil infecções foram registradas em Goiás desde o início da pandemia

Nas últimas 24 horas os municípios goianos confirmaram 3.643 novos casos de infecção pela Covid-19 e 103 mortes em função do vírus. Os dados são do boletim epidemiológico desta sexta-feira (25) divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). Com o acréscimo, o Estado tem há 669.770 casos e 18.926 óbitos confirmados desde o início da pan...