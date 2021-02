Cidades Municípios de Goiás vetam festas no carnaval Cidades que recebem turistas seguem as mesmas determinações do decreto estadual para impedir avanço da Covid-19

Diante do quadro preocupante na saúde pública em razão do avanço do número de casos de Covid-19 em todo o território goiano, o período de carnaval deve atrair um número menor de viajantes para o interior do Estado. Grande parte de prefeitos dos municípios com tradição turística cancelou eventos alusivos à data e deve seguir o decreto nº 9.803, do governador Ronaldo Caiado,...