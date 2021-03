Cidades Municípios de Goiás correm contra o tempo por oxigênio Com aumento de pacientes graves, algumas cidades têm dificuldade no abastecimento. Em dia de crise, dosagem chegou a ser reduzida

O aumento do uso de oxigênio em unidades de Saúde do interior iniciou uma corrida por cilindros e abastecimento de oxigênio em Goiás. Alguns municípios já encontram dificuldade de achar o insumo e chegam a ficar à beira de um colapso por falta de oxigênio. No fim de fevereiro, Ceres, na Região do Vale de São Patrício, chegou a ficar no limite e teve de diminuir ao máx...