Cidades Municípios da Região Nordeste de Goiás sofrem com apagões constantes Moradores de várias cidades voltaram a enfrentar quedas no fornecimento de energia no fim de semana, problema que se repete ao longo dos anos

Municípios do Nordeste de Goiás vêm sofrendo com quedas sistemáticas de energia na região. No domingo (17) e na segunda-feira (18), cidades como Campos Belos, São Domingos, Posse, São João d’ Aliança, Iaciara, Flores de Goiás e Alvorada do Norte foram duramente afetadas com um apagão que durou várias horas em razão da queda de duas árvores que atingiram a rede de trans...