Mundo tenta conter novo coronavírus

A Organização Mundial da Saúde (OMS) decidiu, nesta quarta-feira (11), declarar que há uma pandemia do novo coronavírus (Covid-19) em curso no mundo com disseminação por mais de cem países, em todos os continentes. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que declarar pandemia não significa que a situação está fora de controle nem que mundo dev...