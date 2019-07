Cidades Mundo registra temperaturas mais altas dos últimos 2 mil anos, revela estudo Os pesquisadores usaram dados de temperatura compilados de cerca de 700 indicadores

As temperaturas no mundo nunca subiram tão rapidamente nos últimos 2 mil anos quanto agora, de acordo com dados publicados nesta quarta-feira que, segundo especialistas, deveriam calar todos os céticos em relação ao aquecimento global. Enquanto boa parte da Europa sofre uma segunda onda de calor em menos de um mês, dois estudos diferentes analisam 2 ...