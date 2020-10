Cidades Multas trabalhistas são revertidas para pesquisa da UFG sobre teste de Covid-19 Universidade desenvolve diagnóstico rápido para o coronavírus depois que MPT em Goiás destinou recursos para a instituição: cerca de R$ 1,3 milhão

Tendo como alvo trabalhadores da Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia (Comurg), a Universidade Federal de Goiás deu início nesta quarta-feira (21) à segunda etapa dos testes da pesquisa Diagnóstico Molecular Rápido para Covid-19 desenvolvida por uma equipe do Instituto de Química e do Instituto de Ciências Biológicas. Na primeira fase, no início do mês, foram t...