Cidades Multas e dúvidas no primeiro dia de fechamento de bares em Goiânia Dos seis primeiros locais vistoriados por operação, cinco estavam abertos. Proprietários alegaram, principalmente, desconhecimento das regras

Com cinco comércios multados, a Central de Fiscalização Covid-19 encerrou, na madrugada desta sexta-feira (29), o primeiro dia de vistoria do cumprimento do novo decreto municipal. A medida editada pelo Paço estabelece horários de funcionamento de estabelecimentos que comercializam bebidas em locais de uso comum. Entre os autuados, sobraram dúvidas e questionamentos. ...