Cidades Mulheres são presas suspeitas de comandar cassino clandestino em Goiânia Policiais chegaram ao local após denúncias anônimas; seis máquinas e dinheiro foram apreendidos no local

Denúncias anônimas resultaram na prisão de duas mulheres na madrugada desta terça-feira (7) na Avenida Benjamin Constant, no Jardim da Luz, em Goiânia. A dupla é suspeita de comandar um cassino clandestino no local. No endereço, a Polícia Militar (PM) encontrou seis máquinas caça-níqueis e dinheiro dentro dos equipamentos. A dupla foi presa e os objetos apreendidos foram ...