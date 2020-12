Cidades Mulheres são presas ao tentar aplicar golpe em agência bancária de Goiânia Jovens de 22 e 25 anos faziam as tentativas no Centro da capital quando foram abordadas pela Guarda Civil Metropolitana; dupla disse que não se arrepende do ato

Duas mulheres, de 22 e 25 anos, foram presas na tarde desta quarta-feira (12) ao tentar aplicar golpes em uma agência bancária da esquina da Avenida Goiás com a Rua 5, no Centro de Goiânia. A Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi acionada para a ocorrência e efetuou a prisão. A GCM informou que as duas carregavam três identidades falsas e queriam desbloquear senhas...