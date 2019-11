Cidades Mulheres são detidas tentando entrar com 7 celulares no presídio de Senador Canedo Elas são parentes de presos que cumprem penas por roubo, homicídio e receptação

Três mulheres, com idades de 21 e 27 anos, foram detidas na sexta-feira (29) tentando entrar com sete celulares no presídio de Senador Canedo. Um fone de ouvido e um cabo USB também foram apreendidos. Elas são parentes de presos que cumprem penas por roubo, homicídio e receptação. Os objetos foram encontrados pelo detector de metais da unidade e encaminhados para a...