Cidades Mulheres são detidas após tentarem entrar com drogas e celulares em presídios de Goiás Em Piracanjuba, uma das visitantes, de 74 anos, revelou aos agentes penitenciários que tentava levar maconha para o filho, que está preso

Três mulheres foram presas, nesta quinta-feira (7), após tentarem entrar em unidades prisionais do Estado com itens proibidos. Em todos os casos, os itens eram levados nas partes íntimas. Segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), procedimentos foram abertos para apurar o ocorrido. No presídio de Piracanjuba, município a 90 km de Goiânia, duas v...