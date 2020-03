Cidades Mulheres querem garantir 50% dos cargos na OAB Proposta goiana foi apresentada na 3ª Conferência Nacional da Mulher Advogada. Atualmente, apenas 30% das vagas são reservadas

Em Fortaleza (CE), a delegação goiana presente na 3ª Conferência Nacional da Mulher Advogada que terminou nesta sexta-feira, 6, no Centro de Eventos do Ceará com a presença de 3 mil participantes, apresentou uma proposta que pode mudar os rumos da representatividade na Ordem dos Advogados do Brasil e suas seccionais. A conselheira federal da OAB em Goiás, Valentina Jungm...