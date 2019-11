Cidades Mulheres que se sintam ameaçadas podem fazer denúncias por um botão no celular Ocorrências com base na Lei Maria da Penha ganham ajuda tecnológica para reduzir tempo de atendimento

A partir de hoje qualquer mulher que se sinta ameaçada conta com mais uma ferramenta para buscar ajuda. O aplicativo Goiás Seguro passa a funcionar com um botão específico para registro de fatos com esta natureza. Ao abrir o canal, o solicitante poderá gerar uma ocorrência, registrar pedido de uma viatura policial para atender a situação e conversar com um atendente do...