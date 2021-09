Cidades Mulheres contam como enfrentaram o câncer de mama Exposição fotográfica realizada pela Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Goiás (SBM-GO) busca conscientização sobre câncer de mama

Não é uma sentença de morte. Esta é, segundo as mulheres diagnosticadas com câncer de mama, a principal certeza que deve existir na cabeça e no coração de quem vai enfrentar esta batalha. Nesta sexta-feira (1º), início do mês de outubro, é também o momento do ano utilizado para conscientização do câncer de mama, doença que em 2020 se tornou a principal entre as mulher...