Cidades Mulher teve diagnóstico errado em exame de hepatite, no Ingoh Depois de exame que indicou doença, paciente deixou de se mudar para exterior e alega prejuízos. Exames posteriores indicaram que doença nunca existiu

Uma mulher de 57 anos entrou na Justiça por danos morais depois de ter um diagnóstico errado de hepatite C em exame realizado no Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia (Ingoh). Ela estava com passagens compradas para ir morar no exterior com o filho e deixou de se mudar para iniciar o tratamento contra a doença. Depois de refazer os exames em outras clínicas, desco...