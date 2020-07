Cidades Mulher tenta entrar em presídio de Buriti Alegre com droga e celular escondidos em pão Agentes prisionais interceptaram materiais durante visita. A responsável pelos objetos foi encaminhada para a delegacia

Uma mulher foi presa tentando repassar celulares e maconha para dentro do presídio de Buriti Alegre durante a entrega de alimentos, nesta quarta-feira (15). Os ilícitos estavam escondidos em pacotes de pães de forma e foram interceptados durante as buscas dos agentes prisionais. O pacote seria destinado a um preso que cumpre pena por tráfico de drogas no local. De aco...