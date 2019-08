Cidades Mulher tem o pulmão perfurado após ser espancada pelo marido com barra de ferro em Trindade A vítima ainda sofreu fraturas na perna, clavícula e cotovelos. Homem foi preso em flagrante nesta segunda-feira (26)

Uma mulher de 24 anos teve o pulmão perfurado e a perna, clavícula e cotovelos quebrados após sofrer agressão do marido com uma barra de ferro na madrugada deste domingo (25) em Trindade, na região metropolitana de Goiânia. Os policiais civis da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) do município prenderam em flagrante Michael Douglas, de 27 anos, ...