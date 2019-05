Cidades Mulher tem 80% do corpo queimado após acidente com álcool em Aparecida de Goiânia Vítima foi transportada de helicóptero para o Hugol, onde está internada

Uma mulher teve cerca de 80% do corpo queimado após um acidente doméstico no bairro Jardim Bela Vista, em Aparecida de Goiânia. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu), ela estava manuseando álcool quando foi atingida. Após atendimento inicial, ela foi levada até um helicóptero do Corpo de Bombeiros, que a transportou até o Hospital de Urgências Govern...