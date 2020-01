Cidades Mulher suspeita de matar o marido em Aparecida está foragida De acordo com vizinhos do casal, era comum os dois brigarem

Uma mulher é suspeita de matar o companheiro com quem morava há cinco anos, no Jardim Tropical, em Aparecida de Goiânia, durante a madrugada deste domingo (26). De acordo com vizinhos do casal, era comum os dois brigarem. Segundo o Polícia Civil, a mulher e a vítima José Nere dos Santos discutiram em um bar e ao voltarem para casa, ela teria atacado o companheiro a faca...