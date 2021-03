Cidades Mulher suspeita de matar o irmão é presa em Iporá Segundo a polícia, ela teria agido com o marido e assassinado a vítima com golpes de faca

Uma mulher foi presa nesse domingo (14), em Iporá, suspeita de assassinar o irmão com golpes de faca. A vítima foi encontrada em casa pelo Corpo de Bombeiros no sábado (13), mas a suspeita da Polícia Civil é de que o homem tenha sido morto no dia anterior. De acordo com os investigadores, depois de diligências, foi possível identificar os autores, que seriam a irmã...