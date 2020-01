Cidades Mulher sofre queimaduras após colocar fogo na própria casa em Aparecida de Goiânia Vítima teria discutido com outros moradores e irritada incendiou a residência

Uma mulher ficou ferida após colocar fogo na própria casa, na manhã desta segunda (20), na Rua Doutor José Amaral Nedermeier, no setor Serra Dourada 1° Etapa, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. A vítima teria discutido com outros moradores da residência quando se irritou e incendiou o local. As chamas atingiram dois cômodos da residência. Quatro...