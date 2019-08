Cidades Mulher sequestrada ao sair da academia em Uruaçu é encontrada no DF Um suspeito está preso; os sequestradores entraram em contato com a família e exigiram R$ 5 mil em troca da refém

Uma mulher foi sequestrada ao sair da uma aula na academia nessa sexta-feira (9), em Uruaçu, 285 km de distância de Goiânia. De acordo com o delegado Raphael Neris, no início da tarde, os suspeitos abordaram a vítima e a obrigaram entrar em um veículo. Ela foi encontrada no Distrito Federal. Em seguida, os sequestradores entraram em contato com a família da vítima...