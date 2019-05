Cidades Mulher se casa com ela mesma e atrai seguidores da ‘sologamia’ Este é o primeiro ‘auto casamento’ do Brasil; objetivo é exaltar a autoestima e o amor próprio

A empresária Jussara Couto, de 38 anos, casou-se consigo mesma no último domingo, 26, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela se tornou a primeira pessoa a fazer um casamento sologâmico - ou seja, de um membro só - no Brasil. O evento ocorreu em uma praça da capital mineira para celebrar o amor próprio, com a presença de amigos e familiares. Ao som de Tocando em Fre...