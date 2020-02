Cidades Mulher que teve 80% do corpo queimado em explosão de gás morre em Goiânia Acidente ocorreu no domingo (16) durante uma troca de um botijão de gás, em uma casa do setor Nova Suíça

Uma mulher que foi vítima de uma explosão de gás no último domingo (16), durante a troca de um botijão em sua própria casa, no setor Nova Suíça, em Goiânia, morreu na noite desta terça-feira, na UTI do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). A mulher e o marido, que não teve boletim divulgado nesta terça-feira, foram encaminhados para a...