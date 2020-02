Cidades Mulher que morreu após cair de viaduto na BR-060, em Anápolis, será velada nesta tarde Piloto que conduzia a moto de alta cilindrada será ouvido pela Polícia Civil

O corpo de Mayara Dayane Moreira da Fonseca, de 30 anos, será velado na tarde desta segunda-feira (3), no Cemitério Vale do Cerrado, na GO-060, saída para Trindade. A jovem, que é mãe de duas crianças, morreu neste domingo (2), após um acidente de trânsito na BR-060, em Anápolis. Ela ocupava a garupa de uma motocicleta que colidiu com a mureta de proteção de um viad...