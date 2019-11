A mulher de 29 anos que confessou ter matado o filho, de 6 anos, em Santa Helena de Goiás, e arrancou o próprio olho na cela em que estava presa será transferida para uma unidade de atendimento psiquiátrico. De acordo com Paulo Renato Silva, diretor da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Rio Verde, onde ela está internada, a paciente passou por uma avaliação na última segunda-feira (18) e o laudo foi analisado nesta terça (19), quando a necessidade de internação foi constatada.

O relatório médico foi emitido por volta das 15h30, de acordo com Silva, e foi avaliado pelo corpo clínico e pela direção da UPA, além de profissionais da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP). Ainda nesta terça-feira, a jovem será levada para o Hospital Municipal de Rio Verde, onde aguardará a vaga para internação no Pronto Socorro Psiquiátrico Wassily Chuc, em Goiânia. A expectativa do diretor é que ela seja transferida para a capital até a tarde desta quarta-feira (20).

Na última quinta-feira (14), a mulher foi presa por suspeita de enforcar e matar o próprio filho, de 6 anos, em Santa Helena de Goiás. Vizinhos acionaram a polícia, que a encontraram ateando fogo na roupa da vítima. À Polícia Civil, ela teria confessado o crime e alegado que teve um ataque de fúria depois que o filho se recusou a limpar a casa. Por isso, ela o teria agredido até a morte.

Ela foi detida no Centro de Inserção Social (CIS) de Rio Verde. No último sábado (16), ela arrancou um de seus olhos quando estava na cela. A jovem foi atendida na UPA de Rio Verde e foi encaminhada à Fundação Banco de Olhos, em Goiânia, onde passou por cirurgia. Ela perdeu a visão do olho esquerdo e foi levada de volta para a cidade do Sudoeste do Estado.

Na tarde desta terça-feira, a paciente continuava em uma ala da UPA. “Ela acordou e está lúcida e orientada. Hoje, recebeu a visita do advogado dela e de um irmão”, contou Paulo Renato Silva.