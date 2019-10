Cidades Mulher que foi arrastada durante assalto na Avenida 136, em Goiânia, passa por cirurgia Servidora pública teve nariz quebrado durante embate com assaltante que roubou seu carro. Nesta quinta-feira (17), ela passou por procedimento em Anápolis, onde reside

A servidora da Superintendência de Vigilância em Saúde (Suvisa), Tatiane Mendonça, de 39 anos, passou, no fim da tarde desta quinta-feira (17), por uma operação que deverá consertar um desvio de septo surgido após ela ter entrado em luta corporal com um assaltante que roubou seu carro, na manhã da última quarta-feira (16). O caso ocorreu no cruzamento da Avenida 136 com...