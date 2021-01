Cidades Mulher que ficou paraplégica após acidente em toboágua de Caldas Novas é indenizada em R$ 263 mil Foi constatado que a piscina tinha tamanho desproporcional para suportar o impacto da descida do escorregador aquático; A Justiça determinou ainda o pagamento de pensão vitalícia no valor de R$ 1.215 à vítima

Um parque aquático localizado na cidade de Caldas Novas, no sul do estado, foi condenado a indenizar em R$ 263 mil uma mulher que ficou paraplégica após sofrer acidente em um de seus toboáguas. Com o impacto da descida, a auxiliar de produção, cuja identidade não foi revelada, caiu de joelhos na piscina e sofreu ferimentos nos sistemas intestinal e urinário. Além disso, a...