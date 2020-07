Cidades Mulher que ficou com gaze no corpo após retirada de útero receberá R$ 50 mil de hospital de Aloândia Juíza condenou unidade hospitalar e médico que realizou procedimento

Uma mulher que ficou com uma gaze no corpo após uma cirurgia de retirada do útero em 2014 receberá uma indenização no valor de R$ 50 mil por danos morais, e em R$ 950 reais os danos materiais, gastos em nova intervenção cirúrgica. A decisão é da juíza Ana Paula Tano, da Vara das Fazendas Públicas da comarca de Joviânia, que condenou o Hospital Municipal Atanázio Ferreira C...