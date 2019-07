Cidades Mulher que empurrou padre Marcelo disse que queria apenas conversar; caso será arquivado O delegado que ouviu a mulher disse que ela deu “declarações desencontradas”

Na delegacia, a mulher que deu um empurrão no padre Marcelo Rossi durante uma missa em Cachoeira Paulista (SP), nesse domingo (14), disse em depoimento que queria se aproximar para conversar com o padre. Apesar de cair de uma altura de dois metros, o pároco não quis registrar queixa. Durante o depoimento ela contou que se assustou com seguranças correndo atrás d...