Cidades Mulher que caiu do 10º andar de prédio no setor Bueno contraiu dívidas e tinha depressão Com consta na ocorrência policial, mulher de 37 anos também estava em processo de separação

Informações preliminares da Polícia Civil (PC) dão conta que Thaiany Carvalho Martins Darui, de 37 anos, que caiu do 10º andar de um prédio na Rua T-13, no Setor Bueno, em Goiânia, nesse domingo (1º), sofria de depressão. As autoridades acreditam que a mulher tenha cometido suicídio. Conforme o boletim de ocorrência, pessoas próximas afirmaram aos policiais que Th...