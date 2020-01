Cidades Mulher perde o controle do carro, sai da pista e morre na GO-512, em Anicuns Motorista caiu com o veículo dentro de um bueiro e não resistiu

Uma mulher morreu em uma saída de pista no quilômetro 8 da GO-512, em Anicuns, durante a noite dessa sexta-feira (24). As informações preliminares são da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Segundo a PRE, a motorista perdeu o controle do carro que dirigia e caiu dentro de um bueiro. Ela morreu antes da chegada do socorro e a irmã dela, que também estava no carro,...