Mulher passa mal ao volante e invade tanque de peixes com o carro, em Cristianópolis

Na tarde desta sexta-feira (6), uma mulher passou mal ao volante e invadiu um tanque de peixes com o carro em Cristianópolis, Sudeste de Goiás. Segundo relatos de quem viu o ocorrido, ela estava estacionando quando houve o incidente. Ela perdeu o controle do veículo e acabou entrando no tanque, que fica em um posto, na GO-020. A mulher foi socorrida por pessoas que es...