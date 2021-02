Cidades Mulher morre em Ceres ao saber que filho não resistiu à Covid-19 O fato aconteceu na noite desta segunda-feira (8). Irapuã Francisco da Silva, de 44 anos, se negou a se internar mesmo sabendo que estava com a doença provocada pelo coronavírus

Aos 69 anos, a dona de casa Maria Eustáquia da Silva, moradora de Ceres, no Vale do São Patrício, morreu na noite desta segunda-feira (8) ao saber que o filho, Irapuã Francisco da Silva, de 44, tinha perdido a batalha para a covid-19. O motorista havia sido diagnosticado com a doença provocada pelo coronavírus, mas se negou a se internar. Familiares contaram que Ir...