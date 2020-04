Cidades Mulher morre em acidente na BR-060, depois de aquaplanar e bater em carreta no DF Ela conduzia um VW Fox vermelho que atingiu a traseira de caminhão que estava parado. Condutor havia estacionado para auxiliar vítimas de outro acidente no mesmo local

Uma mulher de 32 anos morreu depois que o carro que ela conduzia aquaplanou na BR-060, ainda no Distrito Federal, e bateu na traseira de um caminhão que havia parado no acostamento. No mesmo lugar, alguns minutos antes, um outro carro havia saído da pista e o caminhoneiro parou para ajudar. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi ao local para atender a ocorrência. No pr...