Cidades Mulher morre e pai fica ferido em acidente na GO-330 Segundo a PRE, um carro bateu na traseira da moto, onde estavam as vítimas

Uma mulher morreu e o pai dela ficou ferido em um acidente de trânsito, na noite de sábado (09), na GO-330, entre Catalão e Ouvidor. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), as vítimas estavam em uma moto quando um carro bateu na traseira do veículo. A mulher, que estava como passageira, não resistiu e morreu no local. Já o pai dela sofreu alguns feri...