Cidades Mulher morre e homem fica ferido ao serem atropelados em Anápolis Suspeita da polícia é que o atropelamento tenha sido proposital

Uma mulher morreu e um homem ficou gravemente ferido após serem atropelados, na madrugada desta segunda-feira (1º), no Parque Brasília, em Anápolis, na região Central do Estado. Segundo a Polícia Civil (PC), a suspeita é que o atropelamento tenha sido proposital. De acordo com a polícia, as vítimas estavam uma lanchonete quando discutiram com o principal suspeito. Após a...