Cidades Mulher morre durante briga de bar no Parque Industrial João Braz, em Goiânia Crime foi registrado na madrugada deste domingo (1º). Vítima foi esfaqueada no pescoço e não resistiu

Uma mulher identificada como Laila Laiany Souza Silva Portilho morreu na madrugada deste domingo (1º), após uma briga em um bar na Rua das Missões, no Parque Industrial João Braz, em Goiânia. A confusão começou após a mulher sentir falta de um celular, que poderia ter sido furtado. Ela estava acompanhada do marido Ismael Pessoa Silva e ambos teriam brigado com dois s...