Mulher morre com Covid-19 em Goianésia e família diz que UPA não tinha respirador disponível

Depois de uma semana com sintomas de Covid-19, quatro passagens por unidades de saúde sem realização de teste, Luzia Fernandes Gomes, de 69 anos, morreu, no fim da tarde desta segunda-feira (29), no município de Goianésia, a 176 km de Goiânia. Nesta segunda, ela precisou de um respirador, mas um filho afirma que os da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) estariam ocupados. N...