Cidades Mulher morre carbonizada dentro de casa em Bela Vista de Goiás Corpo de Bombeiros combateu incêndio e só depois encontrou corpo da vítima

Uma mulher identificada como Ludovina Pereira de Oliveira morreu carbonizada na noite desta segunda-feira (23), no Parque Las Vegas, em Bela Vista de Goiás. O Corpo de Bombeiros de Senador Canedo foi acionado para combater um incêndio em residência e só depois do fogo controlado é que encontraram o corpo de Ludovina. Segundo testemunhas, ela morava com o marido, mas e...