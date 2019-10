Cidades Mulher morre atropelada no setor Sítios Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia Corpo foi encontrado por moradores da região, que chamaram a Polícia Militar

Uma mulher morreu atropelada, no início da manhã desta sexta-feira (25), na Rua W-1, no setor Sítios Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. O corpo foi encontrado por moradores da região, que chamaram a Polícia Militar (PM). A vítima ainda não foi identificada e após o acidente o motorista fugiu do local sem prestar socorro. A PM i...