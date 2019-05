Cidades Mulher morre atropelada na BR-060, em Anápolis Ela teria descido de um veículo onde estava após uma discussão com o marido e desaparecido; corpo dela foi encontrado poucas horas depois

Uma mulher de 48 anos foi encontrada morta na noite desta sexta-feira (24) no km 106 da BR-060, em Anápolis. Segundo a Polícia Civil, a vítima estava em um carro com o marido e os filhos quando houve uma discussão entre o casal. A mulher teria, então, descido do carro e desapareceu. O homem foi à Central de Flagrantes em busca de ajuda para localizar a mulher. M...