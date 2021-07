Cidades Mulher morre atropelada na Avenida Bernardo Sayão, em Goiânia Vítima foi atingida quando tentava atravessar a via

Uma mulher, de 51 anos, morreu, na noite deste sábado (17), após ser atropelada por um carro na Avenida Bernardo Sayão, no Setor centro Oeste, em Goiânia. A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) informou que a vítima ao atravessar a via foi atingida pelo veículo de passeio que trafegava em direção a Avenida 24 de Outubro. De acordo com a especializada, no loc...