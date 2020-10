Cidades Mulher morre atropelada na Avenida Alphaville Flamboyant, em Goiânia Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte

Uma mulher, ainda não identificada, morreu atropelada na manhã desta quinta-feira (8) perto do autódromo de Goiânia, na Avenida Alphaville Flamboyant. À TV Anhanguera, testemunhas disseram que o motorista de um carro bateu na vítima que estava na calçada. Com o impacto ela foi arremessada para o meio da pista. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a morte foi co...