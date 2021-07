Cidades Mulher morre após colisão com poste na GO-080, em Goiânia Acidente aconteceu no fim da madrugada deste sábado (3). Outras duas mulheres que estavam no veículo foram resgatadas consciente e com ferimentos

Uma mulher, de 35 anos, morreu e outras duas ficaram feridas após o carro em que estavam bater contra um poste de energia elétrica. O acidente aconteceu no início da manhã deste sábado (3), na GO-080, entre Goiânia e Nerópolis. De acordo com informações preliminares da Delegacia de Crimes de Trânsito, a vítima viajava com outras duas pessoas quando bateu contra o poste d...