Cidades Mulher morre após bater carro contra caminhão do exército, em Formosa PRF diz que vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Militares não se feriram

Uma mulher, de 51 anos, morreu nesta quarta-feira (20) após se envolver em um acidente com um caminhão do Exército brasileiro na BR-020, em Formosa, município goiano do Entorno do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) do DF, a mulher ficou presa às ferragens e teria morrido enquanto estava sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros. O veículo do ...