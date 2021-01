Cidades Mulher morre após acidente entre moto e caminhão na Avenida Anhanguera, em Goiânia A Delegacia de Investigações de Crime de Transito (DICT) esteve no local, supõe que a vítima trafegava no mesmo sentido do caminhão, mas ainda não confirmou a causa do ocorrido

Na manhã deste sábado (9), Lucicleide Dias Gomes, de 46 anos, morreu após um caminhão atingir a motocicleta que ela conduzia na Avenida Raposo Tavares com a Anhanguera, no Setor Capuava, em Goiânia. A Delegacia de Investigações de Crime de Transito (DICT) esteve no local, supõe que a vítima trafegava no mesmo sentido do caminhão, mas ainda não confirmou a causa do acidente. À DICT, ...