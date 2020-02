Cidades Mulher morre ao cair de viaduto na BR-060, em Anápolis A mulher sofreu uma queda de aproximadamente 12 metros de altura

Atualizada em 03.02 às 11h56 Uma mulher morreu após cair do viaduto do trevo da Havan, na BR-153, na tarde deste domingo (2), em Anápolis. A vítima estava na garupa de uma motocicleta. O condutor perdeu o controle do veículo e ela sofreu uma queda de aproximadamente 12 metros de altura. A jovem foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências...