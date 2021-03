Cidades Mulher morde policial após se recusar a usar máscara em supermercado de Cidade Ocidental Uma câmera de segurança registrou o momento em que ela discute com militares e pega uma faca na bolsa

Uma mulher de 28 anos foi presa dentro de um supermercado da Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal, depois que se recusou a usar máscara de proteção dentro do estabelecimento. Ao ser abordada, ela teria agredido os policiais com uma mordida e vários arranhões. Uma câmera de segurança registrou o momento. Segundo informações do G1, por volta das 18h da...